Личинка в которой живут личинки. Матрёшка мира насекомых

Трудно пройти мимо подобного фото, и я, конечно же, не прошёл. Это существо выглядит достаточно инопланетно, чтобы поселиться на этом канале, не правда ли? И, думаю, вам не терпится узнать, что это за чудо чудное и диво дивное.
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