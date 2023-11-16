Личинка в которой живут личинки. Матрёшка мира насекомых

Трудно пройти мимо подобного фото, и я, конечно же, не прошёл. Это существо выглядит достаточно инопланетно, чтобы поселиться на этом канале, не правда ли? И, думаю, вам не терпится узнать, что это за чудо чудное и диво дивное.