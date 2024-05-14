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Свердловский священник вошел в реестр террористов и экстремистов

Священник Эдуард Чаров из Свердловской области, против которого возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, был внесен в реестр террористов и экстремистов, как сообщается на сайте Росфинмониторинга.

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