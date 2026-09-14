У метро «Планерная» изменились остановки автобусов «Москва — область»

Изменились остановки у метро «Планерная» для пригородных маршрутов проекта «Москва — область». Об этом проинформировали столичный департамент транспорта и Мосгортранс.
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