Заноза

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Юлия Витязева: Зеленский — хрестоматийный обманщик, не оправдавший надежд

Юлия Витязева: Зеленский — хрестоматийный обманщик, не оправдавший надежд

Зеленский: «было три миллиона украинцев, которые приезжали каждое лето в Крым» Прошлым летом Крым посетили более 6 млн.

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Вячеслав Федчук
Говнюк он зелёный - как говорят поляки -" хлоп не бендзе крулем"!!!!
Иван
Так и пропридуривается несколько лет, ещё до следующего срока дотянет.
Василий Коликов
Он даж не обманщик, он - обмылок..

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