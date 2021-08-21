Юлия Витязева: Зеленский — хрестоматийный обманщик, не оправдавший надежд

ЗанозаПолитикаЮлия Витязева: Зеленский — хрестоматийный обманщик, не оправдавший надежд Зеленский: «было три миллиона украинцев, которые приезжали каждое лето в Крым» Прошлым летом Крым посетили более 6 млн.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВячеслав ФедчукГовнюк он зелёный - как говорят поляки -" хлоп не бендзе крулем"!!!!ИванТак и пропридуривается несколько лет, ещё до следующего срока дотянет.ВКВасилий КоликовОн даж не обманщик, он - обмылок..Комментировать
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