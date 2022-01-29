Зайнутдинов отправился в Германию на медосмотр

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Казахстанский полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов отправился на плановый медосмотр в Германию. Медосмотр связан с малоинвазивной операцией в связи с травмой паха, проведенной игроку прошлой весной.