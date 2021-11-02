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Иуда Гинцбург совсем заврался: меняет показания и противоречит сам себе

Иуда Гинцбург совсем заврался: меняет показания и противоречит сам себе

Вакцинированные от коронавируса могут заболеть, поскольку штамм «Дельта» обладает особым характером взаимодействия с организмом, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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