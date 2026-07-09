ФСИН опровергла попытку суицида обвиняемого в убийстве девочки в Ленобласти

Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки Федор Мехнин не пытался совершить суицид в следственном изоляторе, сообщили ГУ ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, комментируя распространяемые в Сети сообщения.
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