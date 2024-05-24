Сегодня в центре Астрахани на 17 улицах ограничено автодвижение

Из-за празднования Дня славянской письменности и культуры. В связи с проведением государственного праздника – Дня славянской письменности и культуры – в Астрахани вводится временное ограничение дорожного движения автотранспорта: с 11:00 до 12:30 24 мая: по ул.
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