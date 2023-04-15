Медвежий угол

37 627 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • viach
    Если придурок, не стоит показывать это всем.Они уже избивают ...
  • Вера Голубь
    У Шария, видимо, резко упали доходы...давным -давно отписалась от негоШарик крышняком п...
  • Александр Ляшенко
    дура,не прикидывайся.Кого вербуют укра...

«Ну что здесь плохого?!»: как Матвиенко и замминистра обороны защищали электронные повестки

«Ну что здесь плохого?!»: как Матвиенко и замминистра обороны защищали электронные повестки

Клишас признал, что закон дает военкомам «чрезвычайные полномочия». Против только один сенатор «Нафталинное состояние, в котором находились наши военкоматы, когда сидели сотрудники с тетрадкой в линеечку… Это же невозможно! Мы в другом веке живем.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх