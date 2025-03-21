АвтоВАЗ начал ставить другой руль на топ-версии Lada Niva Travel

Портал «Лада.онлайн» выяснил, что пятидверки с кожаным салоном вот-вот вернутся в гамму. Производство Niva Travel с самой роскошной отделкой уже ведётся, а главной особенностью внедорожников 2025 модельного года станет руль с экокожей от «заряженных» версий Granta Sport/Sportline.