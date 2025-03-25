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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ги Буше о Ткачеве после травмы: «Врачи проделали потрясающую работу. Чем дольше будем в плей‑офф, тем больше шансов, что он вернется в привычную форму»

— Ткачев пропустил практически всю регулярку. Это проблема для вас? — Проблема? Нет. Мы просто должны быть уверены, что он прошел все необходимые медицинские процедуры, потому что у него очень специфическая травма.

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