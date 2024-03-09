Байден объявил о готовности запретить TikTok в США

Global Look Press/Rafael Henrique/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден пообещал, что подпишет проект закона о запрете социальной сети TikTok, которая принадлежит китайской компании ByteDance, в случае если он будет принят конгрессом.
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