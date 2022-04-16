На военной базе ЮВО в Армении состоится чемпионат по офицерскому троеборью

На военной базе ЮВО в Армении состоится чемпионат по офицерскому троеборью

На высокогорном полигоне Камхуд офицеры выполнят стрельбы из пистолета Макарова (ПМ) и автомата Калашникова (АК-74).

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