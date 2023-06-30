Военное обозрение

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Как горячие балканские парни начали войну из-за турецкого наследства

Как горячие балканские парни начали войну из-за турецкого наследства

Македонско-Одринский корпус болгарских войск, состоящий полностью из добровольцев Предыстория. Балканский союз Балканский кризис был связан с несколькими предпосылками.

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