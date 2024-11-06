Лидирующий на выборах президента США Трамп обратится к сторонникам

Кандидат в президенты США от Демократической партии Дональд Трамп, который по предварительным результатам обработки бюллетеней лидирует на выборах, возможно, скоро обратится к сторонникам в городе Палм-Бич в штате Флорида.
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