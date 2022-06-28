В Киеве запросили внеплановое заседание СБ ООН по Украине

27 июня Сергей Кислица, который является постоянным представителем Украины, проинформировал о запросе Киева провести внеплановое заседание Совета безопасности ООН по ситуации на Украине.
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