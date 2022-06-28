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  • Владимир Моргунов
    НИЧЕГО НЕ РАСТЯНЕТСЯ, ПРАВИЛА УСТАНАВЛИВАЕТ ИНРЕРЕСАНТ И ПОБОКУ ФОРМАЛЬНОСТИ. ПОЛТАВУ БЫ ПОВТОРИТЬ !!!!Упрямство шведов:...
  • Severyanin
    Этот Педро, оказывается, делает нам одолжение, покупая у нас газ. Не больше, и не меньше. Если бы не Педро, нам бы пр...В Испании заявили...
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    Мда... Растянется сия процедура лет на 15-20. Ежели опять царька османского из ямы выгребной не вытащим...Упрямство шведов:...

В Киеве запросили внеплановое заседание СБ ООН по Украине

В Киеве запросили внеплановое заседание СБ ООН по Украине

27 июня Сергей Кислица, который является постоянным представителем Украины, проинформировал о запросе Киева провести внеплановое заседание Совета безопасности ООН по ситуации на Украине.

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