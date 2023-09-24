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Саккари выиграла первый титул за 4 года 4 месяца

Мария Саккари обыграла Кэролайн Доулхайд в финале турнира WTA 1000 в Гвадалахаре – 7:5, 6:3. По ходу турнира гречанка не отдала ни сета.

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