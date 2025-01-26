Конте об уходе Хвичи: «Неприятно, что его агенты вели переговоры с «ПСЖ» уже какое-то время. Он сделал выбор, желаем всего наилучшего. Незаменимых нет»

Ранее 23-летний грузинский игрок перешел в парижский клуб из «Наполи» за 70 млн евро. «Легко говорить, что нам кого-то не хватает, но я должен сосредоточиться на тех, кто есть в команде, и с их помощью добиваться успеха.
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