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Страна и люди

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В России хотят разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос

В России хотят разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос

Федерация рестораторов и отельеров и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложили разрешить заведениям общественного питания продавать алкоголь навынос.

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Комментарии
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Андрей
после хамско-предательского отношения отельеров и рестораторов к участникам СВО, на все их просьбы, х...й им по всему рылу.
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13 час.
ВераВерная
А что, сейчас &quot;на вынос&quot; не продают, не? Кто хочет втридорога переплачивать - велкам! Особенно после 23 часов таких желающих - вагон. Не всем дают, но постоянным клиентам - запросто.
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11 час.
Владимир Плахотник
Давно бы пора снять это ограничение, абсурдное оно какое-то. А ещё, считаю, что и в розничной торговой сети надо снять ограничение на продажу алкоголя в вечернее и ночное время,так как оно только лишь способствует употреблению суррогатов. Кроме того, иногда людям приходится рисковать на дорогах, чтобы успеть в магазин до нужного часа, причём не алкоголикам, а нормальным людям, которые собрались в гости, или просто хотят расслабиться дома после затянувшегося рабочего дня или командировки.
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8 час.

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