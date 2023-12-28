В России хотят разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос

А что, сейчас "на вынос" не продают, не? Кто хочет втридорога переплачивать - велкам! Особенно после 23 часов таких желающих - вагон. Не всем дают, но постоянным клиентам - запросто.

Владимир Плахотник

Давно бы пора снять это ограничение, абсурдное оно какое-то. А ещё, считаю, что и в розничной торговой сети надо снять ограничение на продажу алкоголя в вечернее и ночное время,так как оно только лишь способствует употреблению суррогатов. Кроме того, иногда людям приходится рисковать на дорогах, чтобы успеть в магазин до нужного часа, причём не алкоголикам, а нормальным людям, которые собрались в гости, или просто хотят расслабиться дома после затянувшегося рабочего дня или командировки.