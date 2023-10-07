Симпатичный пуфик из пластикового ведра

Подробная инструкция по изготовлению предмета мебели, который точно украсит ваш интерьер.Что понадобится Пластиковое ведро с плоской крышкой; ткань для чехла; флис; синтепон; кусок туристической пенки или пенополиэтилена; клеильный пистолет; строительный степлер; ножницы; линейка; игла; нитки; карандаш; мел.
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