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Кеннеди - это Прокопчук. В американском клане нашли украинское вкрапление

Кеннеди - это Прокопчук. В американском клане нашли украинское вкрапление

В этом году в одном из самых известных американских кланов отмечали 105-ю годовщину со дня рождения самого известного из них - 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди или, как любя называли его американцы, Джека или Джи-Эф-Кей (ДФК - JFK).

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