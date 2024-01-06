Бригадам скорой помощи предложили предоставить собственный ИИ

Представьте себе машину скорой помощи, мчащуюся с тяжелораненым пациентом. А теперь представьте, что ИИ может выступать в роли объективного гида, помогая медикам принимать самые быстрые и жизненно важные решения о транспортировке и уходе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии