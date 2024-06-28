Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Zim
    Приговор нашей электронике подписали в те годы, когда называли кибернетику лженаукой, а генетику - "продажной девкой ...Техника, которую ...
  • Сергей М
    Куба очень обижена на наше предательство в 1991 году. Былого доверия уже нет.Перед ядерным уда...
  • виктор климахин
    а  как  будут  практику  проходить   и  работать   или   Россиянам  учить  чуркистанские  языки   чтоб  понять  намер...Около 5 тысяч тад...

«Пусть Россия приходит, только без взрыва дамбы»: мнения киевлян

«Пусть Россия приходит, только без взрыва дамбы»: мнения киевлян

Как население Киева воспримет приход России? Этот вопрос волнует многих — и простых людей, и политиков, с одной и с другой стороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
uikka uikka
Точно, они сначала скакали до усрачки, а когда поняли что наскакали, завопили, приди Россия, спаси.... Посмотрели на Крым, ДНР, ЛНР... там, блин, пенсии платят и прочие плюшки, а они бедные от мобилизации укрываются, коммуналка неподъемная, света нет... ай яй... Хохляндия должна исчезнуть с лица земли, хохлы прекрасно умеют переобуваться на лету, вчера Будем резать русню, Москалаяку на гиляку, а сегодня приди, дай мне безногому пособие, я же инвалидом стал когда против тебя воевал Россия, заслужил ведь дотацию и пенсион.... не хочется им за Зелю воевать, Зеля то виллы скупает и казино, а им хрен с маслом, даже в ЕС не нужны скакуны.... надо им вагон другой труселей кружевных отправить в виде мат помощи, так что бы всем хватило сопли и слезы утирать... Щас Россия тапки теряя кинется спасать бандеровкую шваль, три часа на выход, а затем по Соловьевски...
Ответить
12 час.
людмила бер
Все таки наглецы эти из Киева.... им не нравиться, как Русские!!!! высказываются, у себя дома... Им подавай &quot;решпект&quot;..... Довели МИР до катастрофы, до гибели тысяч людей... Не правильно говоришь о Киеве и украинцах.... Не теми словами.... Не верю, что они Любят Россию, опять выгоду ищут, для себя любимых.... В сердцах, не только бабахнуть хочется.... Блин...
Ответить
11 час.
Юрий Золотарев
&quot;Наро-од очень уста-ал от нацизма...&quot; ВРЁТЕ, подлецы!! Это &quot;усталость&quot; заставляла вас орать &quot;москаляку на гиляку!&quot; и &quot;славаукраини&quot;?? НЕТ вам веры!!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх