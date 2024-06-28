Как население Киева воспримет приход России? Этот вопрос волнует многих — и простых людей, и политиков, с одной и с другой стороны.
«Пусть Россия приходит, только без взрыва дамбы»: мнения киевлян
Комментарии
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uikka uikka
Точно, они сначала скакали до усрачки, а когда поняли что наскакали, завопили, приди Россия, спаси.... Посмотрели на Крым, ДНР, ЛНР... там, блин, пенсии платят и прочие плюшки, а они бедные от мобилизации укрываются, коммуналка неподъемная, света нет... ай яй... Хохляндия должна исчезнуть с лица земли, хохлы прекрасно умеют переобуваться на лету, вчера Будем резать русню, Москалаяку на гиляку, а сегодня приди, дай мне безногому пособие, я же инвалидом стал когда против тебя воевал Россия, заслужил ведь дотацию и пенсион.... не хочется им за Зелю воевать, Зеля то виллы скупает и казино, а им хрен с маслом, даже в ЕС не нужны скакуны.... надо им вагон другой труселей кружевных отправить в виде мат помощи, так что бы всем хватило сопли и слезы утирать... Щас Россия тапки теряя кинется спасать бандеровкую шваль, три часа на выход, а затем по Соловьевски...
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12 час.
людмила бер
Все таки наглецы эти из Киева.... им не нравиться, как Русские!!!! высказываются, у себя дома... Им подавай "решпект"..... Довели МИР до катастрофы, до гибели тысяч людей... Не правильно говоришь о Киеве и украинцах.... Не теми словами.... Не верю, что они Любят Россию, опять выгоду ищут, для себя любимых.... В сердцах, не только бабахнуть хочется.... Блин...
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11 час.
Юрий Золотарев
"Наро-од очень уста-ал от нацизма..." ВРЁТЕ, подлецы!! Это "усталость" заставляла вас орать "москаляку на гиляку!" и "славаукраини"?? НЕТ вам веры!!
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8 час.
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