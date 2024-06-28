«Пусть Россия приходит, только без взрыва дамбы»: мнения киевлян

uikka uikka

Точно, они сначала скакали до усрачки, а когда поняли что наскакали, завопили, приди Россия, спаси.... Посмотрели на Крым, ДНР, ЛНР... там, блин, пенсии платят и прочие плюшки, а они бедные от мобилизации укрываются, коммуналка неподъемная, света нет... ай яй... Хохляндия должна исчезнуть с лица земли, хохлы прекрасно умеют переобуваться на лету, вчера Будем резать русню, Москалаяку на гиляку, а сегодня приди, дай мне безногому пособие, я же инвалидом стал когда против тебя воевал Россия, заслужил ведь дотацию и пенсион.... не хочется им за Зелю воевать, Зеля то виллы скупает и казино, а им хрен с маслом, даже в ЕС не нужны скакуны.... надо им вагон другой труселей кружевных отправить в виде мат помощи, так что бы всем хватило сопли и слезы утирать... Щас Россия тапки теряя кинется спасать бандеровкую шваль, три часа на выход, а затем по Соловьевски...