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МЧС сообщило об увеличении площади природных пожаров в Казахстане в 4,5 раза за сутки

МЧС сообщило об увеличении площади природных пожаров в Казахстане в 4,5 раза за сутки

Площадь природных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана по состоянию на утро 4 сентября достигла 43 тысяч гектаров, за сутки она увеличилась в 4,5 раза, сообщают РИА "Новости", ссылаясь на слова главы МЧС республики Юрия Ильина.

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