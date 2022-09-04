МЧС сообщило об увеличении площади природных пожаров в Казахстане в 4,5 раза за сутки

Площадь природных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана по состоянию на утро 4 сентября достигла 43 тысяч гектаров, за сутки она увеличилась в 4,5 раза, сообщают РИА "Новости", ссылаясь на слова главы МЧС республики Юрия Ильина.