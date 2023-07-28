ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Не совсем понятно, чего пшеки добиваются. Даже если на их территории появится ЯО, то никто не даст права пшекам этим оружием распоряжаться. То, что Пшекию впишут в список "целей №1" для нашего ядерного оружия - то же понятно. Пшекам одна радость - многие в районах эпицентров сдохнут быстро, остальные будут помирать медленной смертью от облучения. И ради этого стоит рвать жопу перед пиндосами?! Когда человека кусает вампир, укушенный становится вампиром. Пшеков похоже хохлы покусали, остатки разума улетучились.