Наличие такого «инструмента» — давняя места русофобского руководства Польши. Политическая подоплека Военно-политическая руководство Польши — не только главный голос против России в Европе, это еще и главный голос США в Европе.
Польша требует от США предоставить ядерное оружие, «которое сможет достать до России»
Комментарии
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Виктор Рыбаков
Этой гиене пора бы уже пообломать клыки и вырвать когти!
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11 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
а после зарыть в септике уличного туалета.......
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9 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Не совсем понятно, чего пшеки добиваются. Даже если на их территории появится ЯО, то никто не даст права пшекам этим оружием распоряжаться. То, что Пшекию впишут в список "целей №1" для нашего ядерного оружия - то же понятно. Пшекам одна радость - многие в районах эпицентров сдохнут быстро, остальные будут помирать медленной смертью от облучения. И ради этого стоит рвать жопу перед пиндосами?! Когда человека кусает вампир, укушенный становится вампиром. Пшеков похоже хохлы покусали, остатки разума улетучились.
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9 час.
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