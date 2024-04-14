"Это не что-то похожее – это третья мировая": Удар Ирана по Израилю предсказан в Писании

Коллаж ЦарьградаСегодня 12K прочитали Русский философ Александр Дугин не склонен приуменьшать значение атаки на Израиль, совершённой прошлой ночью Ираном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Громко хлопнул дверью». Западная элита в шоке: Путин не спустил хамства по отношению к России и ушел «по-английски»
- Россия лишает Казахстан трех жизненно важных проектов: строительство нового обхода, перенос производства тантала и уход с Байконура.
- Национализация полным ходом. Россия забрала у американцев сотни тысяч гектаров плодородных сельхоз земель
Свежие комментарии