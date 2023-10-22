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В Тверской области фура с пропаном врезалась в дом

В Тверской области фура с пропаном врезалась в дом

Большегруз, перевозящий полуприцеп с пропаном, врезался в жилой дом в Тверской области. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Кимры инфо" в соцсети "ВКонтакте", которые опубликовали кадры с места происшествия.

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