В Тверской области фура с пропаном врезалась в дом

Большегруз, перевозящий полуприцеп с пропаном, врезался в жилой дом в Тверской области. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Кимры инфо" в соцсети "ВКонтакте", которые опубликовали кадры с места происшествия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии