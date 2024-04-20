В древности египетские мастера бальзамирования достигали поразительных успехов, но современная наука стремится к созданию обратного процесса.
Ученые по анализу ДНК восстановили внешний вид фараонов древнего Египта и показали как они выглядели
Комментарии
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HotRS
Так откуда утверждение, что фараоны были не местные? Может все египтяне так выглядели. Фенотип по ДНК это очень и очень расплывчатая реконструкция. Только в общих чертах.
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11 час.
Дмитрий Боев
Понятно. Уже в Египте начались проблемы с "понаехавшими". Там они, к тому же ещё и фараонами были. Местным, наверное, было не до того: очень были заняты на строительстве пирамид.
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11 час.
Ольга Кожемякина
Оказаться на пике славы, открытий - мечта каждого ученого. Вот и "творят историю" кто во что горазд!
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10 час.
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