Ученые по анализу ДНК восстановили внешний вид фараонов древнего Египта и показали как они выглядели

HotRS Так откуда утверждение, что фараоны были не местные? Может все египтяне так выглядели. Фенотип по ДНК это очень и очень расплывчатая реконструкция. Только в общих чертах.

Дмитрий Боев Понятно. Уже в Египте начались проблемы с "понаехавшими". Там они, к тому же ещё и фараонами были. Местным, наверное, было не до того: очень были заняты на строительстве пирамид.