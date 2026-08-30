Общество ждёт системной чистки. Потому что нелегальная миграция, фиктивные регистрации, подпольные молельные дома и торговля контрафактом — это не просто «болезни роста», а угрозы национальной безопасности.

Марина Ахмедова в этом тексте чётко и без лишних сантиментов формулирует простую, но железную истину: гражданство России — это не подарок, который можно безнаказанно втаптывать в грязь.
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Да-мы ждём, но дождёмся ли?...
Садо-мазо какое то ! Взять и добровольно понапускать себе в дом откровенных врагов (и легализовать !) - а потом героически с ними боротся и выковыривать из всех щелей ! Самострел : Сами себе выстрелили в ногу !
Здоровые силы есть в обществе, требующие системной чистки. Но их не нашлось ни в ДУме-Дуре, ни в Правительстве. А без этого чистку не провести.
Европа- наглядный пример что будет с Россией если власть решит что всё хорошо!!
8 человек из 5,7 млн находящихся в нашей стране инородцев это даже ни капля в море, а просто издевательство над ожиданиями коренных россиян.
"мы не выжжем эту заразу, мы будем кормить змею на своей груди".---не плохо бы пояснить откуда эта зараза появилась?и пока не уберём причину появления толку не будет.на место одного выдворенного эта причина приволокёт десять зараз
А вы всё это расскажите ВВП , а то ему об этом не докладывают , а самому читать об этом некогда . И вообще всегда есть под рукой чем можно глаз выткнуть или другие приёмы применить . Надо только делать всем и после не верно сказанного слова сразу в глаз . Потом будем считать сколько слепых от нас уедет
Правительство поддерживает таких чиновников и мигрантов,народу надо всё терпеть