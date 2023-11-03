"Фидбэк": 72% россиян не знают значения Дня народного единства

Большинство российских граждан не знают об истоках Дня народного единства. Только 28% респондентов правильно указали, что праздник связан с объединением народа с целью изгнания польских захватчиков из Московского Кремля в 1612 году, показало исследование "Фидбэк", с результатами которого ознакомилась "Газета.