Пенсионеров из Левобережного приглашают на тренинг «Диалог поколений»

Центр московского долголетия Левобережного района приглашает жителей старшего возраста (55+) 6 мая на тренинг по коммуникациям «Диалог поколений», который проводится совместно с Московским институтом психоанализа.
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