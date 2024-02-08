Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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5 млн штрафа, если нет знака, что поешь под "фанеру"

5 млн штрафа, если нет знака, что поешь под "фанеру"

Если честно, положа руку на сердце, где-то в глубине души я прекрасно понимаю, что тот же Филипп Киркоров просто физически не может одновременно скакать по сцене в перьях и при этом качественно вытягивать ноты.

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