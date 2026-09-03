Адвокат Худова: найденный с деньгами чемодан нельзя уносить домой

Чемодан с наличными, найденный случайно, нельзя просто забрать домой. Чем крупнее сумма и необычнее обстоятельства, тем выше риск, что действия нашедшего оценят не как обращение с находкой, а как хищение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стубб: новый миро...
- Стубб: новый миро...
- MEE: Турция поста...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым