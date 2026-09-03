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Газета.ру

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Адвокат Худова: найденный с деньгами чемодан нельзя уносить домой

Адвокат Худова: найденный с деньгами чемодан нельзя уносить домой

Чемодан с наличными, найденный случайно, нельзя просто забрать домой. Чем крупнее сумма и необычнее обстоятельства, тем выше риск, что действия нашедшего оценят не как обращение с находкой, а как хищение.

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