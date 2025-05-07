Какой церковный праздник отмечают 8 мая 2025 года: день евангелиста Марка и преподобного Сильвестра Обнорского Алёна Юрьева8 мая 2025 года, согласно церковному календарю, православные христиане отмечают память апостола Марка, который написал одно из Евангелий.