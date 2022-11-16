Каждая пятая компания Владивостока отказалась от корпоратива на Новый год

Во Владивостоке каждая пятая компания отказалась от новогодних корпоративов, сообщает PRIMPRESS. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, проведенного среди представителей компаний города.
Во Владивостоке каждая пятая компания отказалась от новогодних корпоративов, сообщает PRIMPRESS. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, проведенного среди представителей компаний города.
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