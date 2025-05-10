В Крыму в апреле выпало на 10-15% больше месячной нормы осадков

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали выпадение в Республике Крым в апреле на 10-15% больше месячной нормы осадков, сообщила ТАСС замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.