В России стало больше погранпунктов для въезда по единой электронной визе

Распоряжение по увеличению количества пограничных пунктов для въезда в Россию иностранных граждан по единой электронной визе утверждено главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, 4 июня соответствующая информация опубликована на сайте кабмина РФ.
Распоряжение по увеличению количества пограничных пунктов для въезда в Россию иностранных граждан по единой электронной визе утверждено главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, 4 июня соответствующая информация опубликована на сайте кабмина РФ.
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