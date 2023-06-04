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В России стало больше погранпунктов для въезда по единой электронной визе

В России стало больше погранпунктов для въезда по единой электронной визе

Распоряжение по увеличению количества пограничных пунктов для въезда в Россию иностранных граждан по единой электронной визе утверждено главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, 4 июня соответствующая информация опубликована на сайте кабмина РФ.

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