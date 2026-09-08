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Царьград

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Гидрометцентр спрогнозировал до +17 и без осадков в Москве во вторник

Гидрометцентр спрогнозировал до +17 и без осадков в Москве во вторник

Во вторник в Москве ожидается переменная облачность без осадков и температура до +17°C, сообщает Гидрометцентр России.

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