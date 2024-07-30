О чем договорились Си Цзиньпин и премьер-министр Италии 

Председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Отметив, что Китай и Италия находятся на двух противоположных концах древнего Шелкового пути, Си Цзиньпин заявил, что давние дружественные обмены между двумя странами внесли значительный вклад в межцивилизационные обмены и взаимное обучение между Востоком и Западом, а также в развитие и прогресс чел .