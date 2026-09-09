Быстрый обмен данными между Honor, Oppo, Vivo и Xiaomi. Первым Honor с такой функцией станет Honor Magic9

Аналог AirDrop, но между разными брендами Android Компания Honor объявила об официальном внедрении разработанного ею «Технологического стандарта Tap to Share», объединив усилия с ведущими производителями Android в Китае для достижения межбрендовой «передачи в одно касание и простого обмена данными».
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