Артиллеристы ЦВО разгромили гусеничную технику ВСУ из САУ «Акация»

Военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 «Акация» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили гусеничную технику, а также скопление личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.
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