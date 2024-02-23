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Артиллеристы ЦВО разгромили гусеничную технику ВСУ из САУ «Акация»

Артиллеристы ЦВО разгромили гусеничную технику ВСУ из САУ «Акация»

Военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 «Акация» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили гусеничную технику, а также скопление личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.

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