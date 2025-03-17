Место массового падежа оленей обследовали специалисты – первые выводы

Межведомственная группа проверила место падежа оленей в Сеяхинской тундре. Напомним, что в январе этого года в а территории Надымского района произошел падёж 31 северного оленя, принадлежащих МОП «Ярсалинское».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии