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Парламентская газета

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Климов: Таких людей, как Рыжков, осталось совсем мало

Климов: Таких людей, как Рыжков, осталось совсем мало

Таких людей, как Николай Рыжков, осталось совсем мало, отметил заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в связи со смертью экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова.

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