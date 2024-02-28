Климов: Таких людей, как Рыжков, осталось совсем мало

Таких людей, как Николай Рыжков, осталось совсем мало, отметил заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в связи со смертью экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова.
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