В Рязанской области за неделю 44 человека пострадали от укусов клещей

За неделю в Рязанской области от укусов клещей пострадали 44 человека, среди них пятеро детей.Управление Роспотребнадзора по Рязанской области сообщает, что за прошедшую неделю в медицинские организации региона с жалобами на укусы клещей обратились 44 человека, включая пятерых детей.
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