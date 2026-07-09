В Рязанской области за неделю 44 человека пострадали от укусов клещей

За неделю в Рязанской области от укусов клещей пострадали 44 человека, среди них пятеро детей.Управление Роспотребнадзора по Рязанской области сообщает, что за прошедшую неделю в медицинские организации региона с жалобами на укусы клещей обратились 44 человека, включая пятерых детей.