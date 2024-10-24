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Почему запрещены полеты пассажирских самолетов над Гималаями

Почему запрещены полеты пассажирских самолетов над Гималаями

Многие считают, что в наши дни нет в мире мест, над которыми не пролегали бы авиамаршруты. Самолеты сегодня повсюду и их можно увидеть в небе над дремучей сибирской тайгой и над самыми отдаленными островами Тихого океана.

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