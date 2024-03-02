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Закон, порядок, государство

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Коммунальщики Восточного военного округа Минобороны РФ начали весенние осмотры

Коммунальщики Восточного военного округа Минобороны РФ начали весенние осмотры

Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с утвержденными графиками. .

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