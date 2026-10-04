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Жамнов — о серии из шести поражений: «Сказать, что мы вчистую проигрываем все матчи, я не могу»

Жамнов — о серии из шести поражений: «Сказать, что мы вчистую проигрываем все матчи, я не могу»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о 6-матчевой серии команды из поражений.Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о 6-матчевой серии команды из поражений.

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