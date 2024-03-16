В WBC хотят, чтобы бой Усика и Фьюри обслуживали шестеро судей

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил мнение, что объединительный поединок между чемпионами мира по боксу Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должна обслуживать бригада из шести судей.
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