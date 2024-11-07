Большинство российских компаний столкнулись с дефицитом персонала

Большинство (80%) российских компаний испытывают нехватку персонала, особенно остро дефицит ощущается в производственных фирм и транспортно-логистических организациях, сообщает ТАСС со ссылкой на SuperJob.
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