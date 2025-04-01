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Царьград

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Иран и МАГАТЭ: Обсуждение ядерной программы и визит Гросси в Тегеран

Иран и МАГАТЭ: Обсуждение ядерной программы и визит Гросси в Тегеран

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили ядерную программу. Гросси приглашен в Тегеран, где его визит уже согласован.

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